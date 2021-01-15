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Журналисты телеканала ОНТ продолжают выводить "светлых и невероятных" на чистую воду

Когда речь идёт о деньгах – тут уже не до политики и не до "светлых"идей революции. ложь "беглых" продолжают разоблачать наши коллеги с телеканала ОНТ.

Сегодня в центре внимания - человек, который умеет подмочить репутацию своих конкурентов - Илья Бегун. Один из самых одиозных персонажей - человек, который в штабе Цепкало отвечал за инновационные платформы, потом работал на фонды солидарности, а далее переметнулся и участвовал в уничтожении репутации своих же братьев по оружию. Так Бегун слил мошеннические схемы уже своего бывшего руководителя, организатора фонда BYSOL Андрея Стрижака. Последний перманентно собирает деньги с сердобольных белорусов уже много лет: то на борьбу с режимом, то якобы в помощь медикам - повод найти несложно.

Несмотря на все "благородство"Бегуна становится понятно, что главным мотивом здесь является не защита денег доверчивых белорусов, а как раз попытка перетащить все финансовые потоки в свои руки.



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