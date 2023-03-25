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Жуткий, пронизывающий страх - одно из самых частых сильных чувств солевых наркоманов

Жуткий, пронизывающий страх - одно из самых частых сильных чувств солевых наркоманов

Путь от первого употребления до первой закладки, чтобы заработать на дозу, у Андрея прошел по ускоренной программе. "Слишком хорошие" попались "учителя жизни".

Мама не знала, а возможно, не хотела верить, что сын наркоман. Очередное его долгое отсутствие дома подтолкнуло женщину позвонить милицию. Этот звонок просто спас парню жизнь.

У человека на квартире мы употребляли, наверное, дня два-три. Я приходил домой около 12 часов вечера. Потом с утра мы приходили к нему. Потом у нас начали заканчиваться наркотики, и мы пошли искать то, что спрятали. Было около часа ночи. Мне звонит мама, спрашивает, где я. Я не отвечаю, сбрасываю.
Андрей, воспитанник Могилевского спецучилища закрытого типа №2

Жуткий, пронизывающий страх - одно из самых частых сильных чувств солевых наркоманов. И Андрей понимает - его сверстники глубоко ошибаются: эйфория не делает наркотик легким. Что там и в каких количествах кем-то намешано - непонятно. Гарантий дозировок нет никаких, как и гарантий того, что первое употребление не станет последним.

Из дома Андрей и до этого убегал. А осознав, что скатывается по наклонной, не нашел в себе смелости признаться матери и отчиму, что не оправдал их надежд.

Когда я понял, что от этого передоз ловят, хотел остановиться, но у меня не получалось. Знакомый словил передоз и чуть не умер. У него был при себе вес, подумал, что стучатся сотрудники милиции к нему домой. Взял весь пакетик, высыпал себе в рот и проглотил. Я боялся, что рано или поздно могу умереть от этого.
Андрей, воспитанник Могилевского спецучилища закрытого типа №2

Фильм АТН "Дорога в пропасть" смотрите ЗДЕСЬ.

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