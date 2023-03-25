Жуткий, пронизывающий страх - одно из самых частых сильных чувств солевых наркоманов

Когда я понял, что от этого передоз ловят, хотел остановиться, но у меня не получалось. Знакомый словил передоз и чуть не умер. У него был при себе вес, подумал, что стучатся сотрудники милиции к нему домой. Взял весь пакетик, высыпал себе в рот и проглотил. Я боялся, что рано или поздно могу умереть от этого.

Андрей, воспитанник Могилевского спецучилища закрытого типа №2