Жюри сегодня подведет итоги Республиканского конкурса профмастерства World Skills Belarus - 2020

Сегодня - финал соревнований у юных мастеров Республиканского конкурса профмастерства World Skills Belarus. Жюри подведет итоги и определит лучших в своей сфере. Участников национального конкурса принимает Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий Камень". Сюда из всех регионов съехались 325 конкурсантов в возрасте до 21 года. Здесь они готовят блюда, мастерят мебель, шьют, делают необычные прически и даже демонстрируют профессионализм в ресторанном сервисе.



За звание лучшего соревнуются и школьники. Юные мастера идут по отдельной программе. В целом в программе конкурса соревнования по 47 профессиональным компетенциям. Впервые представлены "Технологии проектирования зданий" и "Начальное образование".



