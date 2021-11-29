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Зима на пороге: в Минске дождь, мокрый снег и до - 4ºС

В последние дни календарной осени в Минске и области будет ощущаться зимний характер погоды. Завтра снег, местами мокрый. На севере региона возможна метель. На дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 4 до плюс 1.

Вьюгами встретит центральный регион и календарная зима. В конце недели днем до минус 6.

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