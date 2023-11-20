Зима наступает: снег и гололед ожидаются в Беларуси

Зимний антураж уже за окном, а в прогнозах синоптиков - мороз и мокрый снег. Столбик термометра ночью опустится до минус 11, а завтра днем не поднимется выше плюс 6. На отдельных участках дорог - гололедица. В среду в Беларуси будет еще холоднее - от 0 до 7.