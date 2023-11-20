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Зима наступает: снег и гололед ожидаются в Беларуси

Зимний антураж уже за окном, а в прогнозах синоптиков - мороз и мокрый снег. Столбик термометра ночью опустится до минус 11, а завтра днем не поднимется выше плюс 6. На отдельных участках дорог - гололедица. В среду в Беларуси будет еще холоднее - от 0 до 7.

Среднесуточная температура по стране - до трех градусов ниже климатической нормы. Последние выходные ноября, по прогнозам синоптиков, будут еще более холодными и ненастными. Снег ожидается во многих районах Беларуси.

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