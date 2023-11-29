Зима уже проверяет на прочность дорожные и коммунальные службы: как с непогодой справляются в Минске и Витебской области

Непогода в Беларуси 29 ноября стала большой проблемой, особенно для водителей. По всей стране намело немало снега. Дарья Рачко весь день мониторила ситуацию в Минске, а Марина Романовская узнала, как дела обстоят в регионах.

Дорожные и коммунальные службы сейчас работают в дежурном круглосуточном режиме. Только в столице сегодня задействовали больше 700 единиц техники и почти 2 тыс. работников ЖКХ.

К работе приступили уже с 5 часов утра. Очищали территорию, обрабатывали песчано-соляной смесью дороги и тротуары. ГАИ сопровождали колонны снегоуборочной техники.





На дороге сейчас привычные для вечера пробки, усложняет все погода. Автомобили попросту заносит на поворотах. По возможности специалисты рекомендуют отказаться от личного транспорта.

Сегодня днем на МКАД мужчина не справился с управлением и въехал в фонарный столб. Вместе с ним в машине находились еще 3 человека. Все госпитализированы. В Воложинском районе маршрутка столкнулась со снегоуборочной машиной. И это только два примера. В ГАИ говорят, к такому развитию событий были готовы, о погоде знали заранее, было время все предусмотреть.

Перебои были в работе общественного транспорта. Троллейбусы останавливали свое движение на улицах Руссиянова, Маяковского, Алтайской и Байкальской. А в аэропорту, по прогнозу, порывы ветра достигают 40 км/ч. По шкале Бофорта - это 6 баллов. Несмотря на сложности, рейсы выполняются в соответствии планом. Если и возможны отклонения, то только кратковременные.

По прогнозу, снегопад будет идти всю ночь и должен завершиться лишь под утро 30 ноября. Температура ночью составит до минус 13 градусов, днем - до минус 7. Пешеходам, как и водителям, стоит быть максимально аккуратными и внимательными на дороге. В больницу скорой медицинской помощи все чаще попадают люди с гололедными травмами.

Циклон проверяет на прочность и коммунальщиков Витебской области. Высота снежного покрова местами достигает около 30 см. Дороги расчищает спецтехника, а вот при уборке тротуаров и остановок общественного транспорта без лопаты не обойтись. Кстати, ее готовы выдать всем, кто захочет расчистить снег около своего или соседского подъезда. Здесь главное желание.

Пока взрослым снег доставляет лишние хлопоты, детям он, конечно, в удовольствие. Трасса на Воробьевых горах в такую погоду не пустует. Здесь и спортсмены тренируются, и любители стараются им не уступать. А те, кто на лыжах себя чувствует неуверенно, катаются на ватрушках и тюбингах. Главное - соблюдать технику безопасности, чтобы зимние забавы были только в радость.

На севере страны зима будет радовать и в первые декабрьские дни. Синоптики передают снег и мороз. Не то, что сейчас в Гродно - легкий минус и ни одной снежинки.