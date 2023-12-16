Зима - время для подкормки и подсчета зубров. Расскажем, где в Беларуси живет одна из самых больших популяций и какое лакомство любят животные

В заказниках Беларуси, где обитают зубры, началась зимняя подкормка исполинов. Корм раскладывается в определенных местах, к которым животные давно привыкли и регулярно их посещают. Это позволяет облегчить выживание в зимний период и свести к минимуму возможный ущерб сельхозугодьям. Параллельно специалисты проводят и подсчет зубров.

К примеру, в Гродненском районе стадо насчитывает 502 особи. Это третья по величине популяция в Беларуси. Как помочь, но при этом не потревожить главных обитателей леса? Подробности у ЮрияКарнеловича.

В Беларуси проводится зимняя подкормка и учет зубров

В охотничьем хозяйстве СПК "Озеры" начало зимы - самая горячая пора. Ежедневно необходимо накормить стадо в 500 зубров. А потому количество кормов в меню исчисляется десятками тонн. Построили 20 специальных обеденных площадок.





Мы выкладываем за год 500 тонн силоса, 50 тонн свеклы, 50 тонн яблок, 50 тонн сена, 80 тонн отходов. Также мы засеваем отвлекающие поля, чтобы зимой животные не шли на асфальт, чтобы не было ДТП. Станислав Басько, главный специалист охотничье-рыболовного хозяйства СПК "Озеры Гродненского района"

Оптимальный рацион питания для зубров

Меню диких животных практически не отличается от меню домашних. Корм должен быть насыщен витаминами, микро- и макроэлементами. При необходимости в пищу добавляют и лекарство.

Еще одна обязательная составляющая зимнего рациона зубров - сено. Стадо в полтысячи голов за сезон его съедает до 50 тонн.





Зубры в Гродненском районе живут уже 25 лет. В 1998-м руководство местного хозяйства вместе с учеными Академии наук решили создать новую популяцию исполинов. Закупили 18 особей в Беловежской пуще. За четверть века стадо стало третьим по величине в Беларуси. Учет зубров проводится ежегодно. Чтобы на поляну вышли абсолютновсе животные, егеря готовят для них самое главное лакомство - белорусскую соль.

Благоприятные условия для популяции зубров

Егерь Юрий Станкевич в хозяйстве уже более пяти лет. За это время характер зубров выучил досконально. Учет исполинов специалисту доверили и на этот раз. Чтобы дождаться животных, порой на вышке приходится просидеть не один час.

Когда кормов много, практически все животные приходят на подкормочные площадки, тогда и ведется их учет. Возраст зубров определяется визуально - большой, маленький, телят записываем. Садимся обычно в 15 часов, в 19 уже темно, поэтому работаем с тепловизорами. Юрий Станкевич, егерь охотничье-рыболовного хозяйства СПК "Озеры Гродненского района"