Зимнее аквашоу для детей-сирот организовали представители Минской организации ДОСААФ

Акция "Наши дети" продолжает дарить радость, тепло и заботу. Праздник продолжается даже под водой! Зимнее аквашоу организовали представители Минской организации ДОСААФ. Для детей-сирот участники секции подводного плавания подготовили представление на дне бассейна. Дед Мороз и сказочные персонажи в костюмах и со всем необходимым дайвинг-оборудованием погрузили на глубину украшенную елку и водили вокруг нее хороводы. Юным дайверам и зрителям были вручены сладкие подарки.