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"Зимнее настроение" - в Национальном центре современных искусств
Рождественско-новогодняя экспозиция объединила работы восьми авторов. Воспоминания детства - даже с ароматом сосны и мандаринов - отражены в полотнах белорусских художников. Каждый из них представляет зимнее настроение в отдельном выставочном зале. Самобытные, яркие мастера, представители Белорусского союза художников. Кроме живописных работ, графики и вытинанки, в экспозиции - авторский текстиль.
На первом этаже Центра современных искусств еще три новогодних проекта. Экспозиция "Когда елки были большими" представляет серию новогодних черно-белых фотоснимков. А проект под названием "Проелки" объединяет творческие работы известных белорусских фотомастеров. Завершают серию "Рождественские открытки 20-го века" из частной коллекции.
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