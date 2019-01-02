"Зимнее настроение" - в Национальном центре современных искусств

Рождественско-новогодняя экспозиция объединила работы восьми авторов. Воспоминания детства - даже с ароматом сосны и мандаринов - отражены в полотнах белорусских художников. Каждый из них представляет зимнее настроение в отдельном выставочном зале. Самобытные, яркие мастера, представители Белорусского союза художников. Кроме живописных работ, графики и вытинанки, в экспозиции - авторский текстиль.