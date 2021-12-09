Зимние активности в Минске - более 30 хоккейных коробок и 25 ледовых катков зальют в столице

Сезон зимних активностей! В Минске зальют более 30 хоккейных коробок и 25 ледовых катков. Такие мобильные арены появятся в каждом районе столицы. Обустроят и безопасные горки для катания на тюбингах и санках. Уже готово почти 4 десятка удобных спусков. Также для любителей активного отдыха работают 14 лыжероллерных трасс - в Веснянке и Чижовке, в парке 900-летия Минска. Общая протяженность - более 20 километров. Еще одна лыжня впервые появится в лесопарке "Медвежино".



В зимнем расписании и спортивно-массовые мероприятия. Среди детей и подростков пройдут соревнования по хоккею "Золотая шайба", по биатлону "Снежный снайпер". Запланирован также городской праздник "Минская лыжня".