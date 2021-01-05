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Зимние каникулы в Национальном художественном музее

Национальный художественный музей ушел на "Зимние каникулы". Пространство полностью предоставлено детям. Специалисты галереи подготовили адвент-календарь семейного интерактива. Так, в "Мастерской" можно узнать о рождественских традициях и изучить сакральные детали иконы "Рождество Христово", написанной почти три века назад неизвестным белорусским мастером, или вместе с экскурсоводами пройти квест.

Интерактивные экскурсии - для детей от восьми лет. На некоторые программы можно записываться семьями. В ближайшие дни музей презентует зимнюю палитру, собранную из картин всемирно известных художников.

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