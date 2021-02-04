Зимние пейзажи на полотнах Миколы Зимнего

Сегодня снег ньюсмейкер. Для одних это трудности на дорогах, дополнительная работа за снегоуборочной машиной, для других тема для вдохновения. И вот зимние пейзажи в акварели.



Художник Микола Зимний из Молодечно имеет в этой технике свои отличительные, авторские черты. Он представитель знаменитой Витебской художественной школы, который считает, что метель можно нарисовать с помощью его личных приемов. На мастер-класс к художнику попала Лариса Гулякевич (видео).



