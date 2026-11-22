Краткий пересказ от ИИ

Свет фар со "встречки" бьет в упор через лобовое стекло. На высокой скорости даже секундная ошибка в этой ситуации может стать фатальной.

Ослепляющие визуальные эффекты сравнивают с искрами работающего сварочного аппарата. Смотреть на них нельзя, иначе дальше придется идти вслепую - по приборам. Опытные автомобилисты делятся лайфхаками, как принять правильное решение за секунду и безопасно проехать участок пути. Но лучше все же поставить движение на паузу.

"Снижаем скорость. Немножко правее берем, чтобы не выехать на встречку, когда слепит", - говорит мужчина.

Следят за корректным использованием световых приборов сотрудники ГАИ. Ослеплять встречный поток - значит создавать аварийную ситуацию. А за это можно получить предупреждение и штраф. Свет фар обязательно должны регулировать специалисты.

Павел Кулаков, официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома: "Основные причины - установка нештатных ламп, особенно светодиодных, в обычную оптику, а также обычное пренебрежение регулировкой фар. Водители ставят мощные лампы, чтобы лучше видеть дорогу, но не учитывают, что для встречных автомобилей это создает аварийную ситуацию. Мастера СТО добавляют, что слепить могут даже новые автомобили из салона после транспортировки, а также автомобили после ДТП и ремонта подвески. В таких случаях свет сбивается и требует обязательной регулировки, настройки".

Неоригинальные лампы накаливания и несертифицированные диоды плохого качества формируют неравномерный пучок света, объясняют специалисты Белгостехосмотра. И этот параметр состояния автомобиля обязательно проверяют перед выдачей допуска к дорожному движению.

Александр Касьянович, ведущий специалист отдела по аккредитации и административным процедурам УП "Белтехосмотр": "Эффект ослепления возникает, как правило, из-за неправильной регулировки и несоответствия силы света фар в контрольных точках. Сила света в настоящее время, установленная регламентом Таможенного союза, не должна превышать 750 кандел в теневой части проекции светового пучка и должна быть не менее чем 1600 кандел в световой части проекции светового пучка. И в той, и в другой области есть определенные контрольные точки, в которых оценивается данный показатель".

Проверяют на линии также тормозную систему автомобиля, функционирование стеклоочистителей и аварийной сигнализации. Эти элементы должны работать исправно в условиях зимнего передвижения. Особое внимание уделяют состоянию резины.

Если изображена гора с тремя вершинами, со снежинкой внутри и маркировка М плюс С, значит резина соответствует установленным требованиям на сегодняшний момент, объяснил Александр Касьянович.

Переоборудование авто с летней резины на зимнюю - это не просто дань моде или традиция, это обязательное условие эксплуатации машины в холодный период года, потому что зимние покрышки кардинально отличаются от летних кардинально. Это абсолютно другой состав резины, и эта смесь позволяет обеспечить идеальное сцепление со скользкой дорогой.

Мастера шиномонтажа фиксируют увеличение наплыва клиентов, поэтому опытные водители первого снега не ждут.

"Целую неделю пришлось подождать. У ребят очень большая загруженность. Сейчас по записи приехал. На резине не стоит экономить, она всегда должна быть в отличном состоянии", - говорит водитель.

В выборе нового комплекта шин со снежинкой на корте необходим профессиональный подход и помощь специалистов. Разновидностей зимней резины много, важно, чтобы она строго соответствовала техническим характеристикам автомобиля.

"8-12 градусов - это абсолютно нормальная температура для использования зимних шин. В 20-х числах ноября в очередях на многих СТО, где работают не по предварительной записи, водители могут простоять несколько часов. Основное, что есть на любой зимней шине, - ламели. Это мелкие нарезки, которые помогают шине держать сцепление с дорогой при плохих погодных условиях. Плюс отводящие канавки. Как правило, у зимних шин более агрессивная плечевая зона, что помогает ей держаться в поворотах", - рассказал замдиректора по коммерческим вопросам компании по продаже шин Дмитрий Марголин.

Тем, кто колесит на зимних шинах уже не первый сезон, стоит обратить внимание на равномерность износа шин. Этот параметр напрямую влияет на безопасность движения.

Денис Ливанович, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома: "Все мы знаем, что летние шины при температурах от 5 градусов по Цельсию и ниже начинают терять свои свойства, эластичность. Транспортное средство уже не выдерживает вместе с этими шинами таких динамических нагрузок. Хотелось бы отметить, что основными опасными маневрами при эксплуатации в такой период года летних шин являются резкие ускорения, резкие перестроения, торможения, в том числе резкие маневры, сопряженные с ускорением, одновременным перестроением. Транспортное средство попросту может потерять управление".

В списке задач для подготовки авто к зиме - замена масла, фильтров, проверка охлаждающей жидкости, а также отопителя салона автомобиля, ведь нужно поддерживать комфортную температуру, особенно в сильный мороз.

С 1 декабря за передвижение на летней резине водителей будут штрафовать, как и любителей не проходить обязательный ТО. К слову, записаться на эту процедуру теперь можно и онлайн, ведь от технического состояния одного авто зависит безопасность движения всего потока.