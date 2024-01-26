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Зимняя погода вернется в Беларусь на предстоящих выходных

В Беларуси в ближайшие выходные ожидается мороз. В субботу, 27 января, местами пройдет мокрый снег. В некоторых районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью от 1 до 10 мороза. Днем от минус 4 до плюс 2.

Следующая неделя начнется с преимущественно сухой погоды и умеренных морозов. В некоторых регионах страны возможна плюсовая температура.

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