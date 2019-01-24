Зимняя распродажа от Белавиа

Список акционных направлений пополнили Амстердам, Краснодар, Стокгольм, Тель-Авив. Авиакомпания определила новые маршруты, на которые распространяются экспериментальные тарифы. Стоимость билетов составит в одну сторону 10 евро, туда-обратно - 20 евро, плюс таксы и сборы. Их можно приобрести до конца сегодняшнего дня. Период путешествия с 25 января по 24 февраля. Акция действует при покупке билетов как из Минска, так и в Минск. Билеты продаются только на сайте belavia.by. Количество их ограничено.

