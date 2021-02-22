ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Зимняя спартакиада сотрудников милиции Минской области

Проверить свои силы в профессиональной ловкости и выносливости. Зимняя спартакиада сотрудников милиции Минской области и их семей прошла в Борисовском районе. За победу боролись 14 команд центрального региона. В программе - перетягивание каната, распиливание бревен, бой подушками и стрельба из пневматической винтовки. Пьедестал заняла команда управления внутренних дел Минского облисполкома. Всего одного балла до победы не хватило Борисовскому районному управлению внутренних дел. Третье место разделили команды из Жодино и Смолевичей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все