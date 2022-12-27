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Зимняя традиция продолжается - в Первомайском районе Минска открыли новый детский сад

Благотворительный марафон добра, теплых эмоций и нужных подарков. Детский сад № 581 открыли в Первомайском районе столицы.

Событие символичное: первых воспитанников дошкольное учреждение приняло в канун Нового года и в период акции "Наши дети".

Для всестороннего развития малышей там есть спортивный и музыкальный залы, компьютерный класс и творческие студии. Всем необходимым оборудованы и 14 уютных групп (есть также ясельные). Комфортный и красочный мир детства будут посещать более 250 юных минчан.

Зимняя традиция - дарить подарки самым маленьким белорусам - продолжается. Уже завтра в Минске состоится еще одно "дошкольное новоселье": в Октябрьском районе откроют детский сад № 580: новый объект рассчитан на 230 мест.

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