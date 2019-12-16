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Зимнюю одежду для телят начали выпускать в северном регионе страны

Пробную партию уже примерили в одном из хозяйств Витебской области. Термокостюмы защищают животных от холода и сквозняков, а значит, телята меньше болеют. Подобная технология активно применяется в Европе.

В чем суть эксперимента - узнавала Марина Романовская.

Животновод Татьяна Лисовская профилакторий для телят в шутку называет детским садом. Здесь содержатся малыши с первого дня рождения и до трех месяцев. В это время они особенно нуждаются в заботе. В хозяйстве «Мазоловогаз» не боятся экспериментировать. До морозов купили термоодежду для животных. И не ради красоты, а для здоровья маленьких буренок.

Изделия просты в использовании.Удобное крепление помогает регулировать размер под каждого новорожденного теленка

Разработчики утверждают: в таком наряде животным и тепло, и комфортно. Костюмы для телят сделаны из прочной водоотталкивающей ткани в комбинации с утеплителем. Зимняя одежда рассчитана на малышей, которые только появились на свет.

Коллекция для животных от витебского швейного предприятия

Зимние коллекции создают в этом цеху. Частная компания - резидент научного технопарка Витебского технологического университета. Также здесь шьют другие полезные изделия. Например, сумки ветврачей. Теплые вещи для телят выпускают несколько видов - попоны отличаются по цвету и качеству материала. Есть демисезонная версия - для небольшого минуса за окном.

Мощности предприятия позволяют отшивать сорок тысяч попон в год. Большим спросом теплая одежда для животных пользуется за рубежом. Белорусские животноводы пока только присматриваются к зимней коллекции.

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