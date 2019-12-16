Зимнюю одежду для телят начали выпускать в северном регионе страны

Пробную партию уже примерили в одном из хозяйств Витебской области. Термокостюмы защищают животных от холода и сквозняков, а значит, телята меньше болеют. Подобная технология активно применяется в Европе.



В чем суть эксперимента - узнавала Марина Романовская.



Животновод Татьяна Лисовская профилакторий для телят в шутку называет детским садом. Здесь содержатся малыши с первого дня рождения и до трех месяцев. В это время они особенно нуждаются в заботе. В хозяйстве «Мазоловогаз» не боятся экспериментировать. До морозов купили термоодежду для животных. И не ради красоты, а для здоровья маленьких буренок.



