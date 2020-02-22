Зимы белорусы так и не увидели

Почти каждый день сообщалось о новых максимумах температур в разных регионах страны. Сразу 44 метеорекорда за всю историю наблюдений были побиты 17 февраля. В Бресте в этот день было плюс 14,1, в Гродно, Пружанах, Дрогичине - плюс 12,6, а в Минске - плюс 10. Такой температурный фон больше соответствует началу апреля. Этой зимой устойчивого перехода среднесуточной температуры через 0 градусов в сторону понижения пока не было и, похоже, не предвидится. Кстати, о скором наступлении весны свидетельствуют и крылатые предвестники. В Беларусь начали возвращаться первые жаворонки.



