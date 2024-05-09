Зинаида Хлебовец о трагической истории Озаричского лагеря смерти

"В марте 1944 года отступающая немецкая армия с целью обезопасить отвод своих войск на новый укрепрайон и остановить наступление 65-й армии создало здесь систему концлагерей, известную под названием "Озаричи", - делится историческими фактами Зинаида Хлебовец. -Сюда, в белорусские болота, из 146 населенных пунктов России Беларуси были согнаны старики, женщины и дети, которые находились в нечеловеческих условиях круглые сутки под открытым небом. Люди умирали от переохлаждения, воспаления легких, истощения, туберкулеза, сыпного тифа, осколочных ранений. Мы сегодня не знаем точно, какое количество людей было согнано в эти три концлагеря. Сегодня в архивных документах встречается цифра и 70 тысяч, и 100 тысяч".