Злостное хулиганство: в Гродно школьники залили Вечный огонь водой

Согласно материалам дела, молодые люди 15 октября 2022 года у мемориального комплекса "Братская могила советских воинов и партизан в г. Гродно", расположенного в парке Жилибера, осквернили Вечный огонь. Один из подростков затушил его жидкостью, а второй снял это на мобильный телефон, после чего разместил в Сети. Санкционирование названной меры пресечения обусловлено обстоятельствами преступления и данными о личности обвиняемых.

Дмитрий Брылев, замначальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси