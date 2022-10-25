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Злостное хулиганство: в Гродно школьники залили Вечный огонь водой
Прокуратура Гродно санкционировала заключение под стражу подростков 14-ти и 15-ти лет. Инцидент произошел на прошлой неделе - школьники залили Вечный огонь водой. Свой циничный перформанс они снимали на телефон. Возбуждено дело по статье "Злостное хулиганство". Известно, что ранее подростки к уголовной ответственности не привлекались.
Согласно материалам дела, молодые люди 15 октября 2022 года у мемориального комплекса "Братская могила советских воинов и партизан в г. Гродно", расположенного в парке Жилибера, осквернили Вечный огонь. Один из подростков затушил его жидкостью, а второй снял это на мобильный телефон, после чего разместил в Сети. Санкционирование названной меры пресечения обусловлено обстоятельствами преступления и данными о личности обвиняемых.
Добавим, процедуру заключения под стражу провели в присутствии учащихся Гродненского государственного профессионального лицея строителей и средней школы.
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