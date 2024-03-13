Злоупотребили служебными полномочиями. Раскрыта афера с капитальным ремонтом трассы М10 в Речицком районе

В результате установления причин длительного капитального ремонта участка автомобильной дороги М10 в Речицком районе прокуратура возбудила уголовное дело, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службуинформации прокуратуры Гомельской области.

Прокуратура Речицкого района по результатам проверок, проведенных для установления причины длительного капитального ремонта участка автомобильной дороги М10 в Речицком районе, возбудила уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями по ч.3 ст.424 Уголовного кодекса.

Поводом для проверки стали критические высказывания граждан в интернете по поводу многочисленных ям на дорожном полотне и произошедшими в связи с ними более 26 ДТП с механическими повреждениями колес транспортных средств.

Согласно материалам дела, заместитель генерального директора по строительству и начальник службы по техническому надзору за строительством РУП "Гомельавтодор", а также директор филиала дорожно-строительного управления №17 ОАО "Дорожно-строительный трест №2 Гомеля", вопреки интересам службы, из корыстной и личной заинтересованности с использованием своих служебных полномочий организовали составление заведомо ложных официальных документов.

В частности, мужчины внесли в них недостоверные сведения и записи о выполнении работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги М10 граница Российской Федерации (Селище) - Гомель - Кобрин. Затем подозреваемые составили и подписали акты выполненных строительных и иных специальных монтажных работ за декабрь 2023 года, а также справки о стоимости данных работ. Они же, зная о фактическом невыполнении работ, представили указанные документы в главное управление Министерства финансов, на основании которых ОАО "Дорожно-строительный трест №2 Гомеля" незаконно получило из бюджета более 3 млн рублей.

Такими противоправными действиями государству был причинен ущерб в особо крупном размере, а также нанесен вред правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам. Это выразилось в том числе в значительном увеличении количества дорожно-транспортных происшествий с декабря 2023 года по февраль 2024 года в связи с ненадлежащим качеством дорожного полотна и недостаточной пропускной способностью левой полосы проезжей части из-за закрытия ее правой полосы на ремонт в зимний период.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в управление Следственного комитета по Гомельской области.