Злоупотребления топ-менеджеров УКС - МВД сообщило подробности

МВД сообщило, что за выбор подрядной организации, которая строила дома для многодетных в Соколе, директор УКСа получил взятку. Мужчина был задержан еще в октябре, а на днях появились подробности. Установлено, что за решение вопроса о выборе организации-победителя в проводимых подрядных торгах благодарностью от генподрядчика топ-менеджеру стали 105 тысяч рублей. Службе БЭП также известно, что в дальнейшем фигурант давал указания о приемке некачественно выполненных работ, что привело к причинению ущерба в размере не менее 120 тысяч рублей.