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Злоупотребления топ-менеджеров УКС - МВД сообщило подробности

МВД сообщило, что за выбор подрядной организации, которая строила дома для многодетных в Соколе, директор УКСа получил взятку. Мужчина был задержан еще в октябре, а на днях появились подробности. Установлено, что за решение вопроса о выборе организации-победителя в проводимых подрядных торгах благодарностью от генподрядчика топ-менеджеру стали 105 тысяч рублей. Службе БЭП также известно, что в дальнейшем фигурант давал указания о приемке некачественно выполненных работ, что привело к причинению ущерба в размере не менее 120 тысяч рублей.

С целью возмещения причиненного ущерба изъят автомобиль фигуранта, арестовано имущество. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на возмещение затрат, которые понесли госорганизации, исправляющие недостатки для обеспечения комфортного проживания многодетных семей. Руководитель предприятия задержан. В отношении его возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере.
Евгений Бутько, начальник УБЭП ГУВД Мингорисполкома

В МВД подчеркивают, что имели место нарушения порядка проведения тендера, выбор генподрядчиком строительства жилых домов в Соколе организации, которая ранее занималась только ремонтами офисных помещений, отсутствие должного технического надзора. Как результат - примерная стоимость устранения дефектов и недостатков (практически сразу после сдачи жилья) составила более половины от его стоимости.

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