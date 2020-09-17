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Змеиный принт на брюках
Антиобраз
В таком виде змеиный принт опасен для стиля. Девушка, наверное, хотела выглядеть смело и дерзко, но получилось просто несуразно. Во-первых, подкачал фасон брюк: скинни сейчас в антитрендах. Во-вторых, футболка в стиле рок в сочетании с хищным принтом - это уже слишком. Добивают разношерстный образ бархатные мюли в цветочек. В таком виде можно делать свои дела, но в приличное общество - ни в коем случае.
Что в тренде?
Змеиная расцветка пополнила ряды модных хищных принтов в 2020-м. Весной модницы еще относились к ней с опаской, а к осени чешуйчатый рисунок стал по-настоящему популярным. Этот сдержанный природный принт обладает глубоким притягательным магнетизмом. Змеиная кожа прекрасно выглядит на платьях, юбках, костюмах, тренчах. И круто смотрится на обуви. Змеиные сапожки, ботильоны, ботинки - просто находка для прохладного сезона.
Трендовый образ №1
В брюках со змеиным рисунком вполне можно выйти в свет на какое-нибудь культурное мероприятие. При условии, что они правильно подобраны и правильно скомбинированы. Брюки - не в оттяжку. Они достаточно свободные и укороченные. Мы используем акцентный малиновый жакет, и он не конфликтует с нашим хищным принтом. Потому что все остальные элементы образы выполнены в черном цвете. В том числе и трендовые детали. Это лакированные лоферы, крупные квадратные очки и сумка из мятой кожи. Это эффектный, смелый и запоминающийся образ.
Трендовый образ №2
В повседневном гардеробе змеиные брюки тоже могут пригодиться. Правда, придется слегка успокоить их хищный нрав. Используем спокойные, неконтрастные цвета: черный и бежевый. Длинная рубашка, укороченная косуха - отличная команда. Чем больше фактур, тем богаче образ. Атлас блузы, лак лоферов, кожа куртки и рюкзака - все это в плюс змеиным брюкам. Украшают образ продуманные аксессуары. А крупная золотая цепь поддерживает декор лоферов. Получаем динамичный удобный лук для города.
Модные выводы
Со змеиным рисунком нужно соблюдать осторожность. Неверное сочетание - и ваша репутация на грани гибели. Кожаные брюки с хищным принтом плюс малиновый жакет и темные квадратные очки - равно яркий образ для особых случаев. Сasual-образ тоже можно построить. Понадобятся укороченная куртка-косуха и удлиненная рубашка спокойных цветов.
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