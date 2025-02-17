"Значимое место". Биатлонисты из России посетили мемориальный комплекс "Хатынь"

Спортсмены сборной России по биатлону сегодня почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны в Хатыни. В Беларуси проходит Кубок сильнейших. Атлеты возложили цветы к скульптуре "Непокоренного человека".

Времена Великой Отечественной войны до сих пор с болью откликаются в сердцах ныне живущих. Геноцид народа, ужасные фрагменты воспоминаний выживших заставляют содрогаться. И помнить нам это, как никогда, важно.

19 февраля воспользовавшись паузой между гонками Кубка сильнейших, сборная России по биатлону посетила мемориальный комплекс "Хатынь" и почтила память погибших в эти ужасные годы.

Виктор Майгуров, глава Союза биатлонистов России: "Считаю, это очень значимое место и для Беларуси, и для России. Сам я был здесь лет 40 назад первый раз. Естественно, многое изменилось. Нужно сказать большое спасибо руководству Беларуси за то, что сохраняет и приумножает память, которую необходимо знать всем".