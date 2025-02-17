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"Значимое место". Биатлонисты из России посетили мемориальный комплекс "Хатынь"
Спортсмены сборной России по биатлону сегодня почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны в Хатыни. В Беларуси проходит Кубок сильнейших. Атлеты возложили цветы к скульптуре "Непокоренного человека".
Времена Великой Отечественной войны до сих пор с болью откликаются в сердцах ныне живущих. Геноцид народа, ужасные фрагменты воспоминаний выживших заставляют содрогаться. И помнить нам это, как никогда, важно.
19 февраля воспользовавшись паузой между гонками Кубка сильнейших, сборная России по биатлону посетила мемориальный комплекс "Хатынь" и почтила память погибших в эти ужасные годы.
Виктор Майгуров, глава Союза биатлонистов России: "Считаю, это очень значимое место и для Беларуси, и для России. Сам я был здесь лет 40 назад первый раз. Естественно, многое изменилось. Нужно сказать большое спасибо руководству Беларуси за то, что сохраняет и приумножает память, которую необходимо знать всем".
Эдуард Латыпов, бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону: "Наша задача - эту память пронести на протяжении нашей жизни и передать своим детям подвиг нашего народа, передать это своему поколению. Так как я отец, должен рассказать своим детям и объяснить, что это такое, чтобы они тоже это поняли и передавали своим детям. И благодаря таким мероприятиям и укладу жизни человека, думаю, память будет жить долго".