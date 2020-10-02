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Значимость инвестиций в сельское хозяйство и экспорт обсудили на семинаре в рамках выставки "Белагро"

Национальное агентство инвестиций и приватизации собрало экспертов, ученых или просто заинтересованных для обсуждения перспективных направлений, проектов для развития сельского хозяйства. Также на мероприятии был представлен новый функционал и возможности дорожной карты инвестора.

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