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Знак признательности за нелегкий труд - Дворец Независимости открыл двери для работников образования
Дворец Независимости снова открыл свои двери для гостей. В этот раз на экскурсию приехали те, кто трудится на благо отечественной системы образования.
Это больше сотни человек из разных уголков страны и разного профиля в работе. Учителя, методисты, руководители школ и гимназий, представители Министерства образования - все те, кто связал свой жизненный путь с профессией педагога и сегодня воспитывает наших детей патриотами и ежедневно отдает частицу души каждому из них.
В начале октября наши учителя отметили профессиональный праздник. Сегодня благодаря их профессионализму и педагогическому мастерству учащиеся становятся мотивированными, побеждают на престижных олимпиадах и соревнованиях, делают осознанный выбор своей будущей профессии.
Экскурсия во Дворец Независимости - своего рода знак признательности за нелегкий труд. По числу занятых система образования сегодня одна из самых крупных отраслей. Она включает в себя около 7 тыс. учреждений образования всех уровней, более 2 млн учащихся и воспитанников, а также примерно 400 тыс. работников.
Дмитрий Каменко, учитель СШ № 30 г. Минска:
"В профессию я пришел совершенно случайно. Изначально учился на инженера, но потом осознал, что хочу учить детей. Я закончил магистратуру, после чего пошел работать в школу. Учителем я работаю год, но осознал, что давать знания детям важнее проектирования для меня лично. По крайней мере, я проектирую их как личностей".
"Профессия педагога важна не только для нашей страны, она важна для всего человечества в целом, потому что человек начинается с семьи, с детского сада, со школы. Если бы не было педагогов, то вряд ли мы были теми, кем мы являемся. Здесь действительно собрались лучшие представители педагогической профессии", - отметила консультант управления кадровой политики Министерства образования Беларуси Ольга Дмитриева.
От Зала торжественных церемоний до Музея подарков. Гостям рассказали, как создавался символ белорусской государственности. Экскурсии во Дворец Независимости уже стали традицией. Его залы открыты для посещения по личному распоряжению Президента.
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