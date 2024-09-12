Знак признательности за нелегкий труд - Дворец Независимости открыл двери для работников образования

Дворец Независимости снова открыл свои двери для гостей. В этот раз на экскурсию приехали те, кто трудится на благо отечественной системы образования.

Это больше сотни человек из разных уголков страны и разного профиля в работе. Учителя, методисты, руководители школ и гимназий, представители Министерства образования - все те, кто связал свой жизненный путь с профессией педагога и сегодня воспитывает наших детей патриотами и ежедневно отдает частицу души каждому из них.

В начале октября наши учителя отметили профессиональный праздник. Сегодня благодаря их профессионализму и педагогическому мастерству учащиеся становятся мотивированными, побеждают на престижных олимпиадах и соревнованиях, делают осознанный выбор своей будущей профессии.

Экскурсия во Дворец Независимости - своего рода знак признательности за нелегкий труд. По числу занятых система образования сегодня одна из самых крупных отраслей. Она включает в себя около 7 тыс. учреждений образования всех уровней, более 2 млн учащихся и воспитанников, а также примерно 400 тыс. работников.

Дмитрий Каменко, учитель СШ № 30 г. Минска:

"В профессию я пришел совершенно случайно. Изначально учился на инженера, но потом осознал, что хочу учить детей. Я закончил магистратуру, после чего пошел работать в школу. Учителем я работаю год, но осознал, что давать знания детям важнее проектирования для меня лично. По крайней мере, я проектирую их как личностей".

"Профессия педагога важна не только для нашей страны, она важна для всего человечества в целом, потому что человек начинается с семьи, с детского сада, со школы. Если бы не было педагогов, то вряд ли мы были теми, кем мы являемся. Здесь действительно собрались лучшие представители педагогической профессии", - отметила консультант управления кадровой политики Министерства образования Беларуси Ольга Дмитриева.