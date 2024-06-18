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Знакомим с участниками военного парада ко Дню Независимости в проекте "Лица парада"

Продолжаем знакомить с участниками военного парада ко Дню Независимости. Телекомпания ВоенТВ презентует проект "Лица парада". И сегодня элита белорусской армии - бойцы сил специальных операций. Подробности в видео.

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