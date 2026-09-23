Знакомство с медициной и культурой Поднебесной в проекте "В эфире Китай"

Идеи равновесия и гармонии объединяют традиционную медицину различных стран и культур.

В новом выпуске проекта "В эфире Китай" изучим опыт Поднебесной на тематическом форуме ШОС, увидим работу специализированных клиник и фармкомпаний и узнаем ближе город Шэньян, а также отправимся по интересным локациям в административный центр провинции Ляонин.

Подробности смотрите 23 сентября на "Первом информационном" в 13:20 и 19:30.