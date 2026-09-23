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Знакомство с медициной и культурой Поднебесной в проекте "В эфире Китай"

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Идеи равновесия и гармонии объединяют традиционную медицину различных стран и культур.

В новом выпуске проекта "В эфире Китай" изучим опыт Поднебесной на тематическом форуме ШОС, увидим работу специализированных клиник и фармкомпаний и узнаем ближе город Шэньян, а также отправимся по интересным локациям в административный центр провинции Ляонин.

Подробности смотрите 23 сентября на "Первом информационном" в 13:20 и 19:30.

Разделы:

Общество

Теги:

В эфире Китай
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