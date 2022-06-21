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Знакомство с архаичным белорусским ремеслом в рамках выставки "Ганчарны посуд Беларусі"

Черная глянцевая посуда из Пружан, белая керамика из Городной и рябые изделия из Клецка. Сотня экспонатов (аутентичных горшков и жбанов) разместилась на полках выставки "Ганчарны посуд Беларусі".

Проект - результат многолетней работы специалистов Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта. Он знакомит посетителей с ведущими гончарными центрами Беларуси, типами посуды и региональными способами ее изготовления и обработки (видео).

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