ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Знакомство со второй восьмеркой героев музыкального шоу "Фактор.by 60+" смотрите 23 февраля

Свою силу только в эстрадном жанре решили проверить и талантливые белорусы в золотом возрасте. Смотрите уже завтра вечером второй выпуск шоу "Фактор.by 60+" .

Проект, который разрушает стереотипы и доказывает, что мечты сбываются в любую пору жизни! Только на первой кнопке - искренние истории, неподдельные эмоции и, разумеется, чудо преображения наших героев на сцене. Многие из участников шоу - непрофессионалы и даже не из музыкальной сферы, но их душа поет песни о самом главном. Уже завтра смотрите проект, который соберет всю семью у экранов телевизоров. Впереди знакомство со второй восьмеркой героев "Фактор.by 60+".

Только четверо участников пройдут в следующий этап шоу полуфинал. Кто продолжит борьбу в проекте, будут решать по традиции члены жюри. Как и в прошлом году, это народный артист России Владимир Березин, заслуженные артисты Виктория Алешко и Александр Солодуха, а также певица, актриса, обладательница медали Франциска Скорины Александра Гайдук. Именно они сформируют дюжину претендентов на победу. Суперфинал запланирован на 22 марта.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все