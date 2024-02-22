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Знакомство со второй восьмеркой героев музыкального шоу "Фактор.by 60+" смотрите 23 февраля
Свою силу только в эстрадном жанре решили проверить и талантливые белорусы в золотом возрасте. Смотрите уже завтра вечером второй выпуск шоу "Фактор.by 60+" .
Проект, который разрушает стереотипы и доказывает, что мечты сбываются в любую пору жизни! Только на первой кнопке - искренние истории, неподдельные эмоции и, разумеется, чудо преображения наших героев на сцене. Многие из участников шоу - непрофессионалы и даже не из музыкальной сферы, но их душа поет песни о самом главном. Уже завтра смотрите проект, который соберет всю семью у экранов телевизоров. Впереди знакомство со второй восьмеркой героев "Фактор.by 60+".
Только четверо участников пройдут в следующий этап шоу полуфинал. Кто продолжит борьбу в проекте, будут решать по традиции члены жюри. Как и в прошлом году, это народный артист России Владимир Березин, заслуженные артисты Виктория Алешко и Александр Солодуха, а также певица, актриса, обладательница медали Франциска Скорины Александра Гайдук. Именно они сформируют дюжину претендентов на победу. Суперфинал запланирован на 22 марта.
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