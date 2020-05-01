Знаковая дата в истории. 75 лет назад пал Берлин

Сегодня отмечаем и знаковую дату в истории. Ровно 75 лет назад пал Берлин. Советские бойцы водрузили Знамя Победы на здание Рейхстага. Взятие началось 30 апреля. Штурм состоял из нескольких попыток. Бои продолжались до утра.

1 мая 1945 года победный флаг установили сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария. Это стало историческим символом триумфальной победы Красной армии над нацизмом.



