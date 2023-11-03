Знаковые объекты инфраструктуры презентуют во всех регионах Беларуси

Знаковые объекты инфраструктуры в эти дни презентуют во всех регионах Беларуси. Например, в Минске - это сразу два детских сада. Для жителей Могилева - это радиологический корпус на базе областного онкодиспансера. Более комфортный маршрут сейчас и у жителей Гомеля. После капитального ремонта там открыли Новобелецкий путепровод. О главных подарках этого дня - Елена Витко.

В солнечном антураже - нарядные малыши, счастливые родители и вдохновленные педагоги. Такой атмосферный праздник в Центральном районе Минска. Там открыли новый детский сад.



Объект шаговой доступности оценила и молодая мама Ангелина Голубева. Как росла дошкольная новостройка, наблюдала прямо из квартиры. А сегодня вместе с дочкой Эльзой пришли на первую встречу. Малышке всего год и восемь: готовятся к ясельной группе.



Очень рады, наблюдали за строительством. Очень быстро все произошло. Даже меньше, чем за год. Ребенок очень ждал, когда увидел все горки, качели - сюда захотел. Ангелина Голубева, мама



Детский сад в микрорайоне Новинки рассчитан на 230 мест. Первых воспитанников примет уже на следующей неделе: организуют 12 групп.



В трехэтажном городе детства есть гимнастический и музыкальный залы, творческие лаборатории и ресурсные центры. В этом компьютерном классе, например, будут заниматься малыши старшего возраста. Основы программирования и мультипликации осваивают в игровой форме.



А еще заплывы в бассейне, занятия робототехникой и даже мастерская народных ремесел.



Мне понравилась площадка и лепка. Мне понравилось, что здесь много игрушек. Я шел сюда с хорошим настроением, потому что детский сад красивый.



Строительство не останавливается. Микрорайон Северный строится для многодетных. И здесь рядом закладываются дома. Все это в комплексе. Надо создавать удобства для людей, чтобы они приехали, и все готово. Николай Поляков, глава администрации Центрального района г. Минска



Инфраструктура в формате "все включено". В Брилевичах, например, финальный штрих - это детский сад "Василек". Учеба там максимально интерактивная. Аквазанятия и театральные мастер-классы, хореографические уроки. Организуют также интегрированные группы.



Детей у меня трое. Двое уже школьники. А вот младший ждет, когда нас пригласят в детский сад. Ему два года. Елена Мисюкевич, многодетная мама



Адаптация малышей постепенная. Особое внимание - системе безопасности и безбарьерной среде. К слову, сейчас в нашей стране более 3,5 тыс. детских садов. Только за последние пять лет - это плюс 70 новостроек и 14 тыс. мест. А в этом году 15 "громких премьер".



Это шестое в Брилевичах детское дошкольное учреждение. А вообще в Московском районе - это 67-й детский садик. Татьяна Колядко, глава администрации Московского района г. Минска



Мы обеспечиваем места в дошкольных учреждениях 89 % малышей. От года до шести. Это самый высокий показатель не только среди стран СНГ, но в целом в мире. Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси



Наша социальная политика стала брендом. Забота о белорусах всегда комплексная. Та же сфера здравоохранения. В канун 7 Ноября в Могилеве открыли радиологический корпус на базе областного онкодиспансера. Для медиков - это комфортные рабочие места. Для пациентов - высококлассное лечение и новейшее оборудование. Здесь три линейных ускорителя, операционные и УЗИ-кабинеты.



Это подтверждение того, что в нашей стране действительно создана высоко технологичная медицина. Это я бы сказала сверхвершина высокотехнологичного лечения и диагностики. Cамое главное - максимально эффективно это все использовать. Ирина Абельская, главврач Республиканского клинического медицинского центра управления делами Президента Беларуси



Мы можем внедрить новые технологии в лечении пациентов. Улучшить качество, а также сократить лист ожидания. Потому что мы будем пролечивать вместо 1,5 тыс. пациентов в год - 3 тыс. и более пациентов. Сергей Батовский, главврач Могилевского областного онкологического диспансера



Среди медицинских подарков сегодня и новые автомобили. Для районных больниц и ФАПов плюс полсотни машин.



Для нашего района это очень актуально, потому что Быховский район является самым большим по протяженности. Например, от ЦРБ одно плечо почти до 55 км. Поэтому, конечно, доезд к пациентам, населению - это очень важно. Татьяна Санина, главврач Быховской центральной районной больницы



В дорогу с комфортом или 170 метров обновленного путепровода в Гомеле. После капитального ремонта сегодня открыли участок по улице Ильича. Он связывает Центральный и Новобелицкий районы. В сутки это свыше 30 тыс. машин. На апргейд важной транспортной артерии всего 7 месяцев. Отремонтировали развязку и расширили тротуар. Обновили подсветку и благоустроили территорию.



Я занят был бетонными работами, бетонировали тротуары, опоры. Старались быстрее сдать, чтоб было легче автомобилистам, сам автомобилист, знаю, что это такое. Петр Казлов, бетонщик филиала "МСУ № 4" ОАО "Мостострой"



Сейчас будет, конечно, другое дело. Не будет пробок, будет общественный транспорт лучше ходить, в общем, удобно, красиво. Я думаю, всем жителям понравится. Александр Даронько, житель г. Гомеля

