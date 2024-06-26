Знаковые танки Т-34 возглавят колонну военной техники на параде 3 июля

Колонну военной техники на параде в честь Дня Независимости 3 июля возглавят знаковые танки Т-34. Об этом журналистам во время смотра готовности военной техники к параду рассказал начальник бронетанкового управления Министерства обороны Виталий Кильчевский, сообщает БЕЛТА.

"Ретроколонна - это начало всего показа механизированной военной техники. Символично, что впереди всей колонны будут идти танки Т-34-85, которые принимали участие в освобождении города-героя Минска и всей территории Республики Беларусь. Данная техника представлена танком Т-34-85 "Червонный" Вооруженных Сил Республики Беларусь, а также танками, прибывшими для участия в параде из Российской Федерации", - сказал он.

Он также рассказал, что танки, выпущенные в начале прошлого века, уже более 80 лет находятся в эксплуатации. "Поэтому уход за ними особенный, требует досконального подхода к узлам, механизмам и деталям. Каждый элемент данной техники тщательно обслуживается специалистами, изучается, - сказал Виталий Кильчевский. - Данная техника всегда находится на ходу и готова в любой момент выехать на места показа, принять участие в парадах. Практически ежемесячно она принимает участие в тех или иных мероприятиях".

В этом году это стало особенностью парада военной техники. "Если в предыдущие годы участвовал всего один образец Т-34, то в этом году их будет семь", - отметил начальник бронетанкового управления.

Как рассказали в Министерстве обороны, всего в военном параде в этом году в составе 29 парадных расчетов механизированной колонны пройдет свыше 300 единиц колесной и гусеничной техники. Будет представлен мощнейший оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", ракетная система "Полонез", зенитные ракетные комплексы большой и средней дальности С-400 "Триумф", легкие бронированные автомобили "Пикап", "Дракон", "Богатырь", "Лис-ПМ", бронированные транспортные средства "Кайман", бронеавтомобили "Тигр-М" и многие другие образцы военной техники.