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Знаковый объект столицы - Главпочтамт - на реконструкции. Узнали, что там происходит

Восстановить лепнину, капители и барельефы Главпочтамта. Знаковый объект столицы сейчас на реконструкции. Главная задача - максимально сохранить историческую ценность здания. Проект капитальный, в три этапа. Теперь реставрируют фасады.

Из-за особого стиля Главпочтамт сравнивают с барочным дворцом в Риме. Историко-архитектурная экскурсия - в сюжете Елены Витко (видео).

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