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Знаковый юбилей: минскому метро 40 лет!
Юбилей минского метро накануне годовщины освобождения Беларуси. Ровно 40 лет назад - 29 июня 1984 года - в белорусской столице под землей отправился первый поезд: стартовали с "Площади Ленина". Тогда ветка Минского метрополитена насчитывала всего 8 остановок. Сегодня же в маршруте 3 линии и 33 станции.
Заботясь о пассажирах, закупают новые вагоны и продолжают строительство. "Аэродромная", "Неморшанский сад", "Слуцкий гостинец" - открытие этих новых станций минчане и гости города ожидают в конце года. Тем временем зеленая ветка взяла "северный" курс: разрабатывается второй участок в направлении Логойского тракта.
Когда-то транспортное ноу-хау, сегодня минское метро рекордсмен по объему пассажироперевозок. Ежедневно в столичной подземке встречают до 800 тыс. человек. Чтобы поезда курсировали строго по интервалу, а движение было безопасным, работает большой коллектив: машинисты и диспетчеры, начальники станций и инженерные службы - всего свыше 5 тыс. специалистов.
Почему минское метро стало народным объектом и какой путь оно прошло? Сегодня сразу после "Панорамы" смотрите новый фильм Агентства теленовостей "40 лет в движении".
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