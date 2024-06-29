Знаковый юбилей: минскому метро 40 лет!

Юбилей минского метро накануне годовщины освобождения Беларуси. Ровно 40 лет назад - 29 июня 1984 года - в белорусской столице под землей отправился первый поезд: стартовали с "Площади Ленина". Тогда ветка Минского метрополитена насчитывала всего 8 остановок. Сегодня же в маршруте 3 линии и 33 станции.

Заботясь о пассажирах, закупают новые вагоны и продолжают строительство. "Аэродромная", "Неморшанский сад", "Слуцкий гостинец" - открытие этих новых станций минчане и гости города ожидают в конце года. Тем временем зеленая ветка взяла "северный" курс: разрабатывается второй участок в направлении Логойского тракта.



Когда-то транспортное ноу-хау, сегодня минское метро рекордсмен по объему пассажироперевозок. Ежедневно в столичной подземке встречают до 800 тыс. человек. Чтобы поезда курсировали строго по интервалу, а движение было безопасным, работает большой коллектив: машинисты и диспетчеры, начальники станций и инженерные службы - всего свыше 5 тыс. специалистов.