Знаменитые артисты, передовые технологии и главная сцена в виде шкатулки - Витебск встречает гостей "Славянского базара"

Каждый год меняется логотип фестиваля, он в этом году юбилейный. Поэтому обязательно цифра 30 будет присутствовать на карточке-аккредитации. Наплыв артистов мы ожидаем перед первым концертом, который состоится 14 июля.

Ольга Соколова, руководитель службы аккредитации Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"