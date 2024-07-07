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Знаменитые белорусские и российские футболисты в преддверии матча легенд посетили мемориальный комплекс "Хатынь"

Легенды футбола на одном поле. Спортивный праздник - матч легенд - состоится 7 июля на минском стадионе "Динамо". Сойдутся знаменитые на весь мир игроки из России и Беларуси. Аршавин против Глеба, Титов против Калачева.

Товарищеская встреча приурочена к 80-летию освобождения Беларуси. И перед игрой футболисты и тренеры в мемориальном комплексе "Хатынь" возложили цветы к памятнику погибшим (подробности в видео).

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