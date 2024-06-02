Знаменитые мамы-спортсменки стали героинями "Главного эфира"

Сейчас сменился фокус, и это хорошо. Сейчас главное - это семья и ребенок, но есть дело, которое ты обожаешь, которому ты отдал большую часть своей жизни.

Елена Федоринчик, либеро ВК "Минчанка" и сборной Беларуси по волейболу