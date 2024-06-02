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Знаменитые мамы-спортсменки стали героинями "Главного эфира"

Агентство теленовостей готовит сюрприз для спортивной аудитории телеканала "Беларусь 1". 2 июня в рамках программы "Главный эфир" зрители могут увидеть знаменитых спортсменок Динару Смольскую, Ванессу Колодинскую и Елену Федоринчик не в привычном спортивном образе, а в качестве любящих мам.

Сейчас сменился фокус, и это хорошо. Сейчас главное - это семья и ребенок, но есть дело, которое ты обожаешь, которому ты отдал большую часть своей жизни.
Елена Федоринчик, либеро ВК "Минчанка" и сборной Беларуси по волейболу

"За старшего ребенка я больше тревожилась, волновалась: как он в детском коллективе освоится, выстраивала вокруг него защиту, чтобы не травмировать детскую психику. Со вторым ребенком я проще к этому отношусь, все-таки опыт", - рассказала чемпионка мира, призер Олимпийских игр по борьбе Ванесса Колодинская.

Героини сюжета добиваются в спорте большого результата, но как мамы всегда думают о том, что их дети под надежной защитой.

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