Знаменитый партизан Батька Минай оставался героем и после войны. Но душевная боль преследовала его всю жизнь

После войны, естественно, у него была весьма достойная карьера. Если мы посмотрим, он был и депутатом Верховного Совета БССР. Он никогда не забывал о своих односельчанах, о своей малой родине. Минай Шмырев - почетный гражданин Витебска. Он всегда стремился помогать людям, которые для него были больше, чем просто люди. Это были люди, с которыми в диких условиях он выживал и побеждал, это было с ним всегда.