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Знаменитый партизан Батька Минай оставался героем и после войны. Но душевная боль преследовала его всю жизнь

Знаменитый партизан Батька Минай оставался героем и после войны. Но душевная боль преследовала его всю жизнь

В сентябре 1942 года выдающегося организатора партизанского движения на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны Миная Филиппович Шмырева вместе с другими партизанами и подпольщиками вызвали в Москву. Там и произошла встреча Батьки Миная со Сталиным. И уже с октября 1942 года Минай Шмырев пребывал в Центральном штабе партизанского движения, где непосредственно разрабатывал планы дальнейшей партизанской борьбы в Беларуси.

В августе 1944 года Минаю Шмыреву присвоили звание Героя Советского Союза

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После войны, естественно, у него была весьма достойная карьера. Если мы посмотрим, он был и депутатом Верховного Совета БССР. Он никогда не забывал о своих односельчанах, о своей малой родине. Минай Шмырев - почетный гражданин Витебска. Он всегда стремился помогать людям, которые для него были больше, чем просто люди. Это были люди, с которыми в диких условиях он выживал и побеждал, это было с ним всегда.

Собственных детей Батька Минай все-таки вырастил - женился во второй раз на партизанке из своего отряда - Ирине.


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И вырастил двух дочерей - Клару и Дину.

"Это человек колоссальный, он смог создать еще одну семью, у него появилась дети. И он воспитал их достойными людьми, это очень важный момент", - заметил белорусский историк Игорь Марзалюк.


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Дина Шмырева, дочь легендарного партизана, вспоминает, что отец любил очень сад: "Наберет полные карманы яблок, ходит, всех угощает. Папа был очень мягкий. Про таких говорят "человечный человек". У него всегда была куча ходоков. В основном приходили его земляки. И он все ездил в Минск, выбивал там различные людские просьбы. Хлопотал также, чтоб в Лучесе построили школу - № 43".

Минай Шмырев, оставался героем и после войны. Но душевная боль не покидала его всю жизнь.

Из письма героя своим родным:

Минай Шмырев умер 3 сентября 1964 года. Похоронен на военном кладбище на Успенской горке в Витебске. "За три дня до смерти отца в доме треснули часы", - вспоминает дочь легендарного партизана.

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