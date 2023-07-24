3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Знаменитый партизан Батька Минай оставался героем и после войны. Но душевная боль преследовала его всю жизнь
В сентябре 1942 года выдающегося организатора партизанского движения на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны Миная Филиппович Шмырева вместе с другими партизанами и подпольщиками вызвали в Москву. Там и произошла встреча Батьки Миная со Сталиным. И уже с октября 1942 года Минай Шмырев пребывал в Центральном штабе партизанского движения, где непосредственно разрабатывал планы дальнейшей партизанской борьбы в Беларуси.
В августе 1944 года Минаю Шмыреву присвоили звание Героя Советского Союза
После войны, естественно, у него была весьма достойная карьера. Если мы посмотрим, он был и депутатом Верховного Совета БССР. Он никогда не забывал о своих односельчанах, о своей малой родине. Минай Шмырев - почетный гражданин Витебска. Он всегда стремился помогать людям, которые для него были больше, чем просто люди. Это были люди, с которыми в диких условиях он выживал и побеждал, это было с ним всегда.
Собственных детей Батька Минай все-таки вырастил - женился во второй раз на партизанке из своего отряда - Ирине.
И вырастил двух дочерей - Клару и Дину.
"Это человек колоссальный, он смог создать еще одну семью, у него появилась дети. И он воспитал их достойными людьми, это очень важный момент", - заметил белорусский историк Игорь Марзалюк.
Дина Шмырева, дочь легендарного партизана, вспоминает, что отец любил очень сад: "Наберет полные карманы яблок, ходит, всех угощает. Папа был очень мягкий. Про таких говорят "человечный человек". У него всегда была куча ходоков. В основном приходили его земляки. И он все ездил в Минск, выбивал там различные людские просьбы. Хлопотал также, чтоб в Лучесе построили школу - № 43".
Минай Шмырев, оставался героем и после войны. Но душевная боль не покидала его всю жизнь.
Из письма героя своим родным:
Минай Шмырев умер 3 сентября 1964 года. Похоронен на военном кладбище на Успенской горке в Витебске. "За три дня до смерти отца в доме треснули часы", - вспоминает дочь легендарного партизана.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Локомотив экономики сходит с рельсов: почему правящие партии Европы теряют голоса избирателей
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Что будет, если Франция станет первой экономикой Европы?
Регионы
Все
Происшествия
Все