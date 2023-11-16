Знаменитый скульптор Иван Миско свою следующую выставку посвятит инопланетянам

Союзу художников Беларуси - 85. Свой юбилей творческое объединение отмечает масштабной выставкой во Дворце искусства. На праздник собрались творцы со всех уголков Беларуси, представители разных видов и направлений искусства, разных поколений. Поздравления принимает и старейшина художественного союза, знаменитый скульптор Иван Миско. Мастер, который перешагнул девятый десяток, полон сил и новых творческих идей. Наталья Бордиловская убедилась в этом (видео).