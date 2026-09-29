Знамя 1939 года передано в фонд Национального музея Беларуси

Знамя 1939 года официально передано в фонд будущего Национального музея Беларуси. Символ стойкости нации нашли в Белостоке, в момент объединения Западной и Восточной Беларуси.

Полотно сохранили подпольщики и во время полонизации, и в годы Великой Отечественной войны. Уже в 90-х оно оказалось в руках коллекционера Владимира Лиходедова. В течение 10 лет параллельно с другими артефактами знамя изучали через архивы Минска, Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы документально подтвердить довоенную дату его создания. Цветы и колоски льна вышиты вручную.

Владимир Лиходедов

Владимир Лиходедов, исследователь, коллекционер:

"Вместе с ним (знаменем - Прим.ред.) удалось найти уникальную портативную типографскую машину, на которой печатали листовки и до 1939 года, и во время Великой Отечественной войны. Эта типографская машина уже передана Национальному музею. Хотим, чтобы все эти вещи действительно служили нашей истории. Ведь в последнее время идет какой-то пересмотр истории, каждый переписывает ее под себя. И только с помощью уникальных артефактов, исторических документов, старых фотографий мы можем доказать свою правдивую историю".

Национальный музей продолжает писать визуальную биографию Беларуси. Около 500 инсталляций готовят в мастерских. Художники расписывают стены Национального музея вручную.

Коллекционер Лиходедов предложил дополнить экспозицию Национального музея и редкими зарисовками Рущица. Их также презентовали в Национальной академии наук, где и состоялась передача части коллекции. Ее реликвии разъедутся в Национальную библиотеку, Минскую духовную семинарию. Вернется домой, в Кутеинский монастырь, и "Трифологион" - редкое издание 1647 года.