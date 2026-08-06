Зной уборке не помеха: за штурвалами отечественных машин комфортно, созданы все условия

Высокий градус уборочной - и в поле, и на термометре. Несмотря на жару, все, от кого зависит продовольственная безопасность, трудятся на максимуме.

Молодые экипажи вышли в помощь опытным механизаторам. Зноя они не боятся, ведь за штурвалами отечественных машин комфортно, созданы все условия: современные комбайны с кондиционерами, а также постоянный подвоз питьевой воды прямо в поле.

Высокий градус уборочной - и в поле, и на термометре

На полях под Минском термометры показывают стабильно выше 30 градусов. А вот в Гомельской области - на солнце и вовсе экстремальные 40 градусов. Такой знойной уборочной - не было давно, но и здесь климат-контроль в машинах держит удар. Работать можно.

Большой плюс - балансирует влажность культур. Колос в полях сейчас с минимальным процентом влажности, а значит, на зерносушильных комплексах можно сэкономить ресурсы и время. Процесс уборки контролируют спасатели. Проверяют технику перед выходом в поле и регулярно дежурят в полях.