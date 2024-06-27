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Зной пришел в Беларусь - как не стать жертвой жары, рассказали в МЧС

Зной пришел в Беларусь - как не стать жертвой жары, рассказали в МЧС

В Беларусь пришла жара, в Минске столбик термометра может подняться до 30 градусов. МЧС Беларуси еще раз напоминаетправила, которые помогут легче перенести жару и не допустить чрезвычайных ситуаций.


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  • Спасатели рекомендуют как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами

Если это неизбежно, то защищайте голову шляпами изонтиками.

  • Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно

В это время желательно защищать все участки тела от попадания солнечных лучей - используйте закрытую одежду из натуральных тканей и солнцезащитные кремы.

  • Пейте больше жидкости, но не спиртное

В жару действие алкоголя усиливается и организм становится более чувствительным к высокой температуре. Пейте охлажденную воду, зеленый чай, квас.

  • Следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле

Если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, т.к. во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции. Не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жарыэто может привести к обморочному состоянию ребенка.

  • При отдыхе у воды нужно выбирать специально оборудованные пляжи,где дежурят спасатели ОСВОД

Дно водоема должно быть чистым и неглубоким, без коряг, водорослей и ила. Осмотритесь - нет ли битого стекла, острых камней и других опасных предметов.Наблюдайте за детьми, когда они играют на берегу, не выпускайте их из вида.


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  • Будьте осторожны при обращении с огнем!

Разводить костры и жарить шашлыки в специальных приспособлениях для приготовления пищи (мангал, гриль, тандыр) необходимо в специально отведенных для этого местах. Это - курортные, парковые зоны, зоны отдыха. Их список определяют местные органы власти.

Если речь идет о даче или частном доме, то прежде всего надо убедиться, что место для установки мангала и разведения костра безопасное, исключает попадание искр и пламени на горючие элементы зданий, сооружений. Также позаботьтесь о том, чтобы поблизости не было сухих веток и всего того, что может легко воспламениться. Ну и конечно, мангал или костер нельзя оставлять без присмотра, в том числе на попечение детей.

По окончании процесса горения остатки горящих и тлеющих материалов должны быть потушены до полного прекращения тления. Что касается приготовления шашлыков на балконе - то это категорически запрещено. Исключение составляют только приборы, использование которых по инструкции допускается в помещениях.

  • Помните о запрете на посещение лесов

Также обратите внимание, что в некоторых районах страны введен запрет на посещение лесов. Изучите информацию в мобильном приложении МЧС Беларуси "Помощь рядом" или накарте неблагоприятных явлений, если планируете посещение лесов, и откажитесь от похода, если в вашем районе введен запрет.

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