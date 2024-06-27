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Зной пришел в Беларусь - как не стать жертвой жары, рассказали в МЧС
В Беларусь пришла жара, в Минске столбик термометра может подняться до 30 градусов. МЧС Беларуси еще раз напоминаетправила, которые помогут легче перенести жару и не допустить чрезвычайных ситуаций.
- Спасатели рекомендуют как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами
Если это неизбежно, то защищайте голову шляпами изонтиками.
- Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно
В это время желательно защищать все участки тела от попадания солнечных лучей - используйте закрытую одежду из натуральных тканей и солнцезащитные кремы.
- Пейте больше жидкости, но не спиртное
В жару действие алкоголя усиливается и организм становится более чувствительным к высокой температуре. Пейте охлажденную воду, зеленый чай, квас.
- Следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле
Если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, т.к. во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции. Не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жарыэто может привести к обморочному состоянию ребенка.
- При отдыхе у воды нужно выбирать специально оборудованные пляжи,где дежурят спасатели ОСВОД
Дно водоема должно быть чистым и неглубоким, без коряг, водорослей и ила. Осмотритесь - нет ли битого стекла, острых камней и других опасных предметов.Наблюдайте за детьми, когда они играют на берегу, не выпускайте их из вида.
- Будьте осторожны при обращении с огнем!
Разводить костры и жарить шашлыки в специальных приспособлениях для приготовления пищи (мангал, гриль, тандыр) необходимо в специально отведенных для этого местах. Это - курортные, парковые зоны, зоны отдыха. Их список определяют местные органы власти.
Если речь идет о даче или частном доме, то прежде всего надо убедиться, что место для установки мангала и разведения костра безопасное, исключает попадание искр и пламени на горючие элементы зданий, сооружений. Также позаботьтесь о том, чтобы поблизости не было сухих веток и всего того, что может легко воспламениться. Ну и конечно, мангал или костер нельзя оставлять без присмотра, в том числе на попечение детей.
По окончании процесса горения остатки горящих и тлеющих материалов должны быть потушены до полного прекращения тления. Что касается приготовления шашлыков на балконе - то это категорически запрещено. Исключение составляют только приборы, использование которых по инструкции допускается в помещениях.
- Помните о запрете на посещение лесов
Также обратите внимание, что в некоторых районах страны введен запрет на посещение лесов. Изучите информацию в мобильном приложении МЧС Беларуси "Помощь рядом" или накарте неблагоприятных явлений, если планируете посещение лесов, и откажитесь от похода, если в вашем районе введен запрет.
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