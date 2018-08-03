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Зной в Беларуси не отступает

Почти тропическая жара сохранится и на выходные. Днем воздух будет прогреваться до 30 тепла. Ночью - максимально 20 с плюсом. По юго-востоку страны вместе с теплом - кратковременные дожди и грозы. 

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