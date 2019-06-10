Знойная погода сохранится до конца недели

На этой неделе жара еще больше усилится. Сегодня днем температура воздуха поднимается до +29 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Завтра воздух прогреется до +33. Такая жаркая погода сохранится до конца недели. Объявлен оранжевый уровень опасности. Подробный прогноз погоды на завтра - здесь.

