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Знойная пятница ожидает белорусов 18 августа, жара сохранится и в выходные

Оранжевый уровень опасности из-за жары на сегодня объявлен в Беларуси. Днем во многих районах страны столбик термометра поднимется до 33 градусов. В столице будет плюс 30 - плюс 32. По северо-востоку кратковременные дожди, местами грозы, с порывами ветра до 14 метров в секунду. Зной сохранится и в выходные.

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