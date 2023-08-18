Знойная пятница ожидает белорусов 18 августа, жара сохранится и в выходные

Оранжевый уровень опасности из-за жары на сегодня объявлен в Беларуси. Днем во многих районах страны столбик термометра поднимется до 33 градусов. В столице будет плюс 30 - плюс 32. По северо-востоку кратковременные дожди, местами грозы, с порывами ветра до 14 метров в секунду. Зной сохранится и в выходные.