Знойный июнь: как в Минске справляются с тропической жарой

Столбики термометров в столице бьют рекорды, и городские службы подстраиваются под аномальную погоду. В условиях экстремальных градусов на особый режим работы перешли многие учреждения, и в первую очередь - детские сады. А жители Минска тем временем спасаются в тени парков и у фонтанов.

Для малышей продуманы водные игры

Повышенное внимание теперь - к самым маленьким. Так, в дошкольном центре развития ребенка № 36 воспитанники проводят время на свежем воздухе исключительно до наступления пиковой жары и строго в тени. Для малышей продуманы водные игры, которые также развивают мелкую моторику. А питьевая вода всегда находится в доступе - и на улице, и в группах.

аномально жаркий день жители столицы съедают до 60 т мороженого

В жаркую погоду верхние строчки в рейтинге продаж занимает мороженое. В ассортименте хладокомбинатов - десятки видов ледяного лакомства, но предпочтение минчане отдают легким фруктовым сорбетам и классическому пломбиру. В аномально жаркий день жители столицы съедают до 60 т мороженого!

Еще один спасительный оазис под жгучими лучами - общественный транспорт. Перед выходом на маршруты весь автопарк проходит строгую проверку систем охлаждения, чтобы кондиционеры в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев работали на максимуме.

Медики тем временем напоминают: в пиковые часы зноя - с 11:00 до 16:00 - по возможности лучше оставаться в помещении, чаще пить обычную воду без газа и обязательно выбирать свободную одежду из натуральных тканей.