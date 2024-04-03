Золотарев назвал топ-5 позиций в товарной номенклатуре белорусского экспорта в РФ

Меняется ли структура экспорта, импорта, какие товарные позиции в топе, на какие из них растет спрос, в программе "Экономическая среда" поинтересовались у торгового представителя Российской Федерации в Республике Беларусь Юрия Золотарева.

Он сразу подчеркнул, что на этот вопрос нужно отвечать с определенной осторожностью, и пояснил, что белорусская и российская стороны закрыли сейчас статистику."Это делается для того, чтобы в условиях беспрецедентного санкционного давления наши недруги не имели возможности получить доступ к объемам, масштабам тех потоков, которые нашими странами в ходе двусторонних отношений с теми или иными государствами обеспечивают импортозамещение".

Года полтора используется новый термин "обеспечение технологического суверенитета", сказал Юрий Золотарев и напомнил, что недавно было выпущено постановление Совета Министров Республики Беларусь, в котором утверждены дополнения в программу деятельности правительства. Появилась отдельная глава, которая называется "Обеспечение технологического суверенитета".

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Товарные группы у нас остаются прежними, отметил торговый представитель. "Если говорить об основных товарных позициях, которые составляют основу белорусского экспорта, это прежде всего мясо-молочная продукция", - сказал он.

Юрий Золотарев сослался на слова руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, который сказал, что из всего импорта мясной продукции в Российскую Федерацию 50 % было поставлено из Республики Беларусь. Это является очень хорошей лептой и отличительным знаком интеграционного формата, которым является именно Союзное государство.

Кроме мясо-молочной продукции, по словам Юрия Золотарева, это транспортные средства, продукция машиностроения, энергооборудование, химическая продукция. "Это все составляет топ-5 основных позиций в товарной номенклатуре белорусского экспорта", - отметил он.

В России по-прежнему еще лидирует продукция топливно-энергичного комплекса. РФ по-прежнему поставляет большие объемы нефти и газа, сказал Юрий Золотарев. Поставки объемов газа уменьшаются и уменьшаются они по достаточно логичной причине - появилась Белорусская атомная электростанция, потребность в сырье для теплоэлектростанций уже отсутствует. Также торговый представитель отметил поставку оборудования, машин, черных металлов и изделий из них, пластмасс и изделий из них.