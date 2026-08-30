Золотарник в Минской области вытесняют с помощью многолетней злаковой травы

Инвазивные растения захватывают поля и частные подворья. Среди них и золотарник - жгучий и опасный. Агрессивный сорняк выжигает вокруг себя другие культуры.

Однако аграрии нашли эффективное решение. После химической или механической уборки поля засевают многолетней злаковой травой. Мощная корневая система не дает сорнякам пробиться. По этой технологии в Минской области с начала года освобождены более 70 гектаров земли.

Екатерина Полещук, председатель Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

"Максимальное вовлечение и использование земель естественно регулирует наступление данного инвазивного вида растений. Если говорить о проводимых мероприятиях в Минской области, то, естественно, разработан план мероприятий на 2026 год. Этот план мероприятий включает в себя площадь 6 тыс. гектаров".

Уничтожать золотарник обязаны все землепользователи, независимо от формы собственности. И от своевременной реакции каждого сегодня зависит, удастся ли сдержать опасный сорняк.